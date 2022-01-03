Глава Минобороны США сообщил об инфицировании коронавирусом

Министерство обороны США распространило заявление, в котором глава оборонного ведомства Ллойд Остин объявил, что получил положительный результате тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

Глава Пентагона уточнил, что запросил тест после того, как у него появились соответствующие симптомы. При этом он заявил, что в это время был в отпуске и находился дома. После получения положительных результатов тестирования Ллойду Остину рекомендовано оставаться дома на карантине в течение пяти дней.

Министр заявил, что от планирует по мере возможности принимать участие в режиме онлайн в ключевых встречах и обсуждениях и сохранить все полномочия, сообщает "Интерфакс".

Ллойд Остин также сообщил, что по словам его лечащего врача, статус полностью вакцинированного и бустер, полученный главой Пентагона, в начале октября минувшего года, сделали симптомы заболевания значительно более легкими, чем они могли быть. Он призвал всех имеющих право на бустерный укол получить его.