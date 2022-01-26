Место обнаружения костей в доме, где жила пропавшая девочка, сняли на видео

Следственный комитет обнародовал кадры из дома в Холме Новгородской области, где жила девочка 2020 года рождения, об исчезновении которой стало известно накануне, 25 января.

По данным ведомства, в ходе осмотра домовладения в печи "были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей". В настоящее время эксперты устанавливают их принадлежность.

Известно, что в настоящее время правоохранители задержали мать девочки и мужчину, проживавшего с женщиной.

Как сообщалось ранее, семья была многодетной и считалась неблагополучной. В конце минувшего года семерых детей изъяли и поместили в детский дом, восьмого ребенка – младшую дочь, оставили с мамой в силу малого возраста.