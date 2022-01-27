Арестована мать пропавшей в Холме девочки

Родительница маленькой девочки, об исчезновении которой стало известно в минувший вторник, заключена под стражу, такое решение принял Старорусский районный суд, рассмотревший ходатайство следствия.

Как уточняет "Интерфакс", жительница города Холм Новгородской области будет находиться под арестом до 24 марта текущего года.

Напомним, что после пропажи ребенка 2020 года рождения было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Впоследствии еще одно дело по статье о халатности завели в отношении работников комитета образования администрации Холмского муниципального района.

Как стало известно, в семье, где произошла трагедия, воспитывались восемь детей. Семерых несовершеннолетних изъяли и временно поместили в социальное учреждение. Вопрос о перемещении младшей девочки не рассматривался.

Накануне в ходе осмотра домовладения, где живет семья, в печи были найдены костные останки. На следующий день эксперты выяснили, что они не имеют никакого отношения к пропавшей девочке. В настоящее время ее поиски продолжаются.