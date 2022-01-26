Обвиняемая в истязании детей мать искусала полицейских

Жительница Алтайского края и ее сожитель арестованы по обвинению в жестоком отношении к своим детям. Когда малышей забирали органы опеки, горе-мать набросилась на полицейских и искусала их.

Как сообщили в краевом главке СКР, агрессивная гражданка прокусила кисть руки участкового, а позднее, уже находясь в отделе полиции, искусала инспектора по делам несовершеннолетних.

Арестованным жителям Шелаболихинского района предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, мать не заботилась о своих детях, их учебе и питании, сама при этом злоупотребляла спиртным. Кроме того, женщина не мешала своему сожителю систематически избивать детей.

Происходившее в семье получило огласку после размещенного в соцсетях видеоролика. Недовольный поведением пятилетнего пасынка отчим выгнал его из дома без одежды и обуви. Стоящего на морозе голого ребенка заметила соседка.

Сейчас детей из семьи забрали и поместили в больницу.