Анонсирован новый сервис для получения больничных и консультаций

Власти Москвы разработали сервис дистанционного открытия больничных листов и получения медицинских консультаций, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24". Полная версия ее интервью опубликована на медиаплатформе "Смотрим".

Новый сервис, по словам вице-мэра, заработает в ближайшие дни и будет полезен тем москвичам, которые болеют достаточно легко и не хотят идти в поликлинику. А по телефону они смогут получить необходимую консультацию одновременно с открытием больничного. Кроме того, сервис позволит выписать необходимый электронный рецепт.

Ракова сообщила, что в Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, связанный с распространением штамма "омикрон". По последним данным, на "омикрон" приходится 80% выявленных случаев заражения. Однако в городе также растет заболеваемость другими сезонными инфекциями, в том числе ОРВИ и гриппом. За последние недели заболеваемость выросла в пять раз. Львиная доля нагрузки ложится на поликлиники.

В этой связи московские власти укрепили службу 122 – на сегодняшний день звонки принимают 6 тысяч операторов. Но заболевшим москвичам Ракова рекомендует все же обращаться в поликлиники. Их работа полностью перестроена: теперь больные с симптомами респираторных заболеваний попадают к врачу через отдельный вход, в поликлиниках выделены большие пространства, изолированные от других помещений. "В этих пространствах сформировали совершенно новую логистику и маршрутизацию, чтобы снизить риски и сделать их комфортными для пациентов", – пояснила заместитель мэра.

Кроме того, на входе в поликлиники и на этажах обязательно работают администраторы, которые консультируют пациентов и объясняют, куда им идти. На входе планируется выдавать не обычные медицинские маски, а респираторы, которые лучше защищают от любых вирусов. Там же, на входе, будет проводиться экспресс-диагностика на коронавирус, которая займет три-пять минут. "Это очень важно, потому что обеспечивает безопасное пребывание москвича в поликлинике, разводятся потоки: у кого положительный антиген и отрицательный. В последующем они разводятся по этажам или разным крыльям поликлиники и потом не пересекаются", – подчеркнула Ракова.

Чтобы прием был максимально быстрым и эффективным, ряд диагностических процедур вынесен в зону ожидания. Там же организуются специализированные процедурные кабинеты, чтобы можно было забрать результаты анализа крови, сделать кардиограмму, другие дополнительные исследования, отметила чиновница.

Она пояснила также, что москвичи могут обратиться в любую удобную для них поликлинику. Дежурные врачи принимают всех обратившихся в порядке живой очереди и вне зависимости от места выдачи медицинского полиса. Поликлиники работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 и принимают до последнего пациента. При необходимости москвичи могут дистанционно записаться на определенное время к дежурному врачу в свою поликлинику, добавила Ракова.

Столичное управление Роспотребнадзора уже объявило, что будет усилен контроль за соблюдением санитарных правил в общественных местах, а также на транспорте.