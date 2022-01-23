"Омикрон" шагает по Москве: как столица справляется с новой волной COVID-19

Москва принимает усиленные меры, чтобы сдержать стремительное наступление штамма "омикрон". Основная нагрузка легла на поликлиники, там увеличили штат дежурных врачей. Пациентов с симптомами ОРВИ принимают без записи. Для пожилых до 1 апреля продлили домашний режим, а тем, кто работает, стоит, по возможности, уйти на удаленку. Жестче стал и контроль за соблюдением масочного режима.

16 тысяч – столько заболело в Москве только за одну субботу. Такого количества не было ни в первую волну, ни в какую из других. Их столица уже два года встречает первой в стране и научилась эффективно реагировать. Как именно – об этом Сергей Собянин рассказывает лично президенту.

- Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте и по телефону, и встречаемся лично на всяких совещаниях, напрямую работаем. Хотелось бы поговорить о ситуации в столице в целом. Как вы ее оцениваете? Какие видите ближайшие задачи? – спросил президент России Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, вы знаете, много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика не справится с этими вызовами, будут серьезные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

​На этой неделе власти снова попросили компании отправить максимальное количество своих сотрудников на удаленку. Обязательное требование – не менее 30 процентов сотрудников должны работать дистанционно минимум до 1 апреля. Это в Москве. Тем более, что никаких особых сложностей в таком формате нет, все давно отработано: дорога на работу – 30 секунд, совещание – прямо за утренним кофе.

Екатерина – дизайнер. На удаленке работает уже год. Творческой атмосферы в офисе немного не хватает, зато дома проще сосредоточиться.

"Мы привыкли, что мы здоровые и бодро, весело скачем куда-то. Но есть люди, которые на грани риска находятся каждый день. И любой человек, который зайдет к ним в кабинет, может их заразить", – говорит Екатерина Козловская.

В Подмосковье тоже теперь работают из дома. Требования аналогичные, но действуют до 25 февраля.

Все сделано для того, чтобы снизить нагрузку на врачей. Сейчас она огромная, особенно у тех, кто работает в поликлиниках. Штамм "омикрон" хоть и распространяется в 4 раза быстрей, но протекает гораздо легче.

"У нас практически половина коек сегодня пустуют. Слава Богу! Но, с другой стороны, первичное звено испытывает очень серьезную нагрузку. Ну вот в обычное время, про которое мы уже с трудом вспоминаем, было у нас 5-7 тысяч вызовов врача на дом. Сегодня у нас вызовов 35 тысяч. В первую волну пандемии, два года назад, было 22-25 тысяч вызовов в сутки на дом. Поэтому 35 тысяч – еще не предел, и понятно, что все врачи мобилизованы, но они не смогут прийти к каждому", – объясняет Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Всех, у кого не очень высокая температура, просят не вызывать врача, а приходить самостоятельно в поликлинику. В Москве для пациентов с признаками ОРВИ в каждой поликлинике выделили особые зоны с отдельным входом. Здесь сразу берут экспресс-тест, а затем разделяют потоки в зависимости от результата. Терапевты ведут прием в защитных костюмах. Анализы, прием врача, получение лекарств (их выдают бесплатно) – все занимает не больше 15 минут.

- Просто невозможно вызвать на дом врача. Я вот пытаюсь два дня. У меня вчера была температура 39,5. Сегодня 38 – я пришла сюда сама, потому что он не вызывается, они просто сбрасывают трубку по номеру 122.

В городскую службу 122 действительно иногда дозвониться просто невозможно из-за огромного количества звонков. Но штат операторов уже увеличили и будут делать это дальше.

Контроль всех показателей удаленно. В Москве на связи круглосуточно сотни терапевтов.

"Врачи во время каждой консультации оценивают состояние пациента и принимают решения о дальнейшем наблюдении. При необходимости госпитализируют пациента", – рассказывает Мариам Пахуридзе, руководитель телемедицинского Центра ДЗМ.

При легком течении болезни врачи рекомендуют постельный режим и обильное питье.

"По опыту зарубежных коллег, в данном случае коронавирус протекает несколько легче. Примерно выглядит это, как симптоматика обычного ОРВИ. Именно поэтому мы рекомендуем незамедлительно начать симптоматическое лечение, которое можно применять с помощью средств, которые есть в обычной каждой аптечке", – говорит Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121.

При этом врачи отмечают: вакцинированные люди, столкнувшись с "омикроном", тоже могут заболеть, но реже и, скорее всего, в самой легкой форме. Актуальны сейчас, как никогда, и меры защиты – социальная дистанция и маски. За соблюдением антиковидных мер следят во всех общественных местах. Проверки проводят в театрах, музеях, и, конечно, в автобусах и метро.