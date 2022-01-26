Что будет с плановой помощью? Разговор Путина и Голиковой

Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям из-за распространения коронавируса. На совещании с членами правительства глава государства указал на данные по сворачиванию работы детских лечебных учреждений и поручил "сделать все возможное" для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Вице-премьер Татьяна Голикова, в чьем докладе о ситуации с распространением коронавируса в РФ упоминались эти меры, ответила, что остановка плановой медпомощи детям не предполагается. Однако в регионах со сложной эпидситуацией перейдут на особый формат ее оказания без закрытия лечебного учреждения.