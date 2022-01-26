Задержанных в Германии россиян везли украинцы

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых граждан России накануне утром, об этом стало известно в среду, 26 января.

По данным РИА Новости, это произошло в тот момент, когда россияне на двух автомобилях пытались въехать на территорию страны со стороны Польши.

В настоящее время известно, что около половины пятого утра правоохранители остановили машины, которыми управляли граждане Украины 24 и 26 лет. Впоследствии они вернулись в Польшу, что им запрещен въезд в Германию.

Пассажиры легковушек – семья с четырьмя детьми в возрасте от года до девяти лет, была задержана. Отмечается, что единственными документами, которые они предъявили полиции, был просроченный польский вид на жительство.

40-летний глава семейства и его 29-летняя супруга стали фигурантами расследования, сейчас устанавливаются все обстоятельства попытки нелегального проникновения на территорию страны.

Уточняется, что после получения заявления о предоставлении убежища, члены семьи помещены в пункт первичного приема мигрантов земли Бранденбург.