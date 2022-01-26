Вашингтон допустил, что Москва еще колеблется

США не исключают, что у России еще нет твердого решения по поводу возможного "вторжения" на Украину, заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен. Он провел пресс-конференцию после того, как Москва получила ответы Вашингтона на свои предложения по гарантиям безопасности.

Говоря о возможном нападении России на Украину, Блинкен сообщил, что никакие варианты санкций не исключаются. "Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе, быстро, напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится", – сказал дипломат. Он пояснил, что имел в виду, в частности, возможности России в сфере экономики и финансов, а также в сферах обороны и высоких технологий.

Госсекретарь подчеркнул, что США и их союзники в Европе намерены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

Что же касается переданного России ответа на ее инициативы, в этом документе Вашингтон, как рассказал Блинкен, обозначил не только свои главные принципы и поводы для беспокойства, но и сферы, в которых обе страны могут вместе работать, "усилить безопасность", если Москва будет серьезно на это настроена. Речь идет, например, о работе в сфере контроля над вооружениями, увеличении транспарентности и снижении рисков конфликтов.

"Поэтому я думаю, что есть важные вещи, над которыми надо работать, если Россия серьезно готова над ними работать", – приводит слова госсекретаря "Интерфакс".

Блинкен сообщил также, что президент США Джо Байден лично вносил правки в документ, а затем утвердил окончательный вариант ответа на российские инициативы.