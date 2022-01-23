Блинкен: США не введут санкции против РФ до "вторжения" на Украину

В Вашингтоне считают, что санкции в отношении Москвы должны вводиться только в случае ее агрессивных действий по отношению к Украине. В противном случае санкции потеряют сдерживающий эффект, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Цель этих санкций в том, чтобы сдержать российскую агрессию. Если их ввести, то сдерживающий эффект будет потерян", – цитирует Блинкена CNN. Госсекретарь подчеркнул: все действия США и их союзников направлены на то, чтобы убедить российского президента Владимира Путина "не предпринимать агрессивные действия".

Последнее время на Западе и в Киеве все больше говорят о "вторжении на Украину", к которому якобы готовится Россия. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что санкции в отношении РФ нужно вводить немедленно, так как в случае "нападения" со стороны России они уже не будут иметь смысла.

Ранее 23 января в Лондоне заявили, что в случае "вторжения" введут жесткие рестрикции в отношении России. Заместитель премьер министра, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заверил, что в случае "нападения" Лондон "будет стоять плечом к плечу" с Киевом.

Российские дипломаты призвали власти Великобритании прекратить опасные риторические провокации и внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности в Европе.

Комментируя заявления, звучащие на Западе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о "готовящемся вторжении" пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он допустил возможность провокаций и предупредил, что попытки разрешить конфликт на востоке Украины силовыми методами будут иметь серьезные последствия.