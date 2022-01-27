Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещение Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет очно впервые за 2 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В графике президента на 18-20 февраля такого мероприятия нет, передает РИА Новости.

В 2007 году Путин произнес знаменитую Мюнхенскую речь. Ее назвали Мюнхенской по аналогии с Фултонской речью Черчилля, с которой началась холодная война. Но Путин в Мюнхене предложил как раз модель мира без войн. Глава государства говорил об ошибках мироустройства после холодной войны, навязывании стереотипов блокового мышления и вреде однополярности, которые ведут к хаосу.