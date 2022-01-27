Медведев сообщил о болезни Фурсенко

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, что в нем не сможет принять участие помощник президента Андрей Фурсенко.

"К сожалению, Андрей Александрович Фурсенко заболел. Он у нас основной докладчик был по всем этим вопросам. Поэтому мы немножко перегруппировали силы", – сказал Медведев.

Он выразил надежду на то, что с соответствующими докладами выступят другие члены президиума Совета, пишет РИА Новости.

Медведев в своей речи отметил также, что в России немало проблем в сфере разработки и производства препаратов для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний. В их числе – отсутствие кадров, компетенций, недостаток лабораторий для проведения доклинических исследований, отсутствие условий для производства отечественных оборудования, сырья и материалов, трудности с оперативным выводом препаратов на отечественный рынок, слабое взаимодействие с профильными международными организациями. "Нам нужно с такими организациями работать, поскольку иначе просто нас никто не увидит в этом мире", – подчеркнул зампред Совбеза.

Продвинуться в решении этих проблем, по его мнению, поможет создание платформы оперативного реагирования на инфекции. Но здесь все нужно точно просчитать и проработать, пишет ТАСС.

Ранее Медведев высказал мнение о том, что вести переговоры с нынешним руководством Украины нет смысла, указав на его антироссийскую направленность. Поэтому, пояснил Медведев, никакого разочарования по отношению к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он не испытывает.

Зампред Совбеза также считает, что российская экономика может перейти с расчетов в долларах на расчеты в евро или юанях. Российские энергоресурсы будут покупать при любых санкциях, поэтому расчеты в других валютах сохранятся, останется и конвертируемость рубля, заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ.