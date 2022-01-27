Медведев не разочарован в Зеленском

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с нынешним руководством Украины нет смысла вести переговоры. В беседе с представителями СМИ, он объяснил свою позицию антироссийской направленностью этих властей, решений, которые они принимают, и тех, которые они не исполняют, например, Минских соглашений.

Поэтому никакого разочарования по отношению к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он не испытывает. По мнению замглавы Совбеза, тот действует в соответствии с уровнем своей подготовки и профессиональной годности к этой должности. Единственное, что вызывает сожаление, это то, что в конечном счете, это ведет к разрушению самой Украины.

Медведев еще раз отметил, что украинцы – люди близкие россиянам по менталитету и очень прагматичные, поэтому в конечном счете, "этот бардак им просто надоест". Тогда украинцы изберут руководство, проводящее проукраинскую политику, направленную на нормальные отношения с Россией, на достижение разумного баланса, на признание Крыма и целый ряд других вопросов. В этой связи Медведев не мог не упомянуть оппозиционера Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного преследования. Помимо оппозиционеров на Украине рано или поздно появится генерация здраво мыслящих людей и политических сил. Политик выразил надежду на то, что спад напряженности на Украине возможен в обозримом будущем. Украина давно стала игрушкой в руках США и НАТО, заявил Медведев

Говоря о гарантиях безопасности в Европе и минском формате, Медведев отметил, что фактически Вашингтон не только активно влияет на украинцев, но и пытается создать проблемы. И было бы лучше, если США открыто участвовали в переговорах, используя свои каналы влияния на Украину. "Главное, чтобы исполнялись Минские соглашения", – констатировал Медведев и назвал трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины нецелесообразной, хотя решение остается за президентом.

А вот прямое столкновение РФ и НАТО было бы самым драматичным и катастрофичным развитием событий. Поэтому Медведев надеется на то, что этого никогда не будет.