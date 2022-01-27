"Мария" и "Надя" ударят по здоровью людей

Жителей Центральной России ждет период затяжных снегопадов, предупреждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Уже в пятницу, 28 января, Москва окажется под влиянием североатлантического циклона "Мария" с центром над Псковщиной. Начнется снег, который усилится во второй половине дня, ожидается метель с ухудшением видимости до 2 километров.

Выпадет до 3 миллиметров осадков, а в субботу интенсивность снегопада возрастет, написал Тишковец в своем Instagram. С утра в воскресенье ненастье ослабеет, но уже во второй половине дня начнутся обложные снегопады из-за приближения очередного циклона – "Надя".

В центре этого циклона Москва окажется в понедельник, 31 января. Осадков станет еще больше – сугробы впервые за эту зиму подрастут в высоту до полуметра.

Атмосферное давление упадет до 727 миллиметров ртутного столба, что может плохо негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, предупреждает Тишковец. Во вторник, 1 февраля, снегопады будут уже скоротечными.

В ближайшие пять дней в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков – около 20 миллиметров. Погоду в предстоящие выходные Тишковец назвал идеальной для прогулок и занятий зимними видами спорта – будет не холодно, на 5-6 градусов выше нормы, что напомнит москвичам климат скандинавских столиц – Стокгольма и Осло. Февраль, по словам метеоролога, мягко примет погодную эстафету у января, стартовав с относительно теплых позиций.