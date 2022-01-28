Глава международного комитета Совфеда: Россия дала миру шанс

Российская сторона рассчитывает на здравый смысл западных партнеров в вопросе обеспечения безопасности, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. По его словам, после ответа США предстоит трудная военно-дипломатическая работа.

Он отметил, что российская сторона намерена добиваться "четких документально оформленных обязательств Запада" – об отказе от расширения НАТО и продвижения к российским границам, от размещения баз Альянса по периметру территории России.

Диалог с Западом стал возможен благодаря встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве в июне 2021 года, указал председатель комитета Совфеда по международным делам.

"На этой встрече была приоткрыта дверь к какому-то большему пониманию и диалогу взаимных озабоченностей, – отметил Карасин. – Поэтому мне кажется, что сейчас предстоит трудная дипломатическая работа, военно-дипломатическая работа, я бы сказал. Но наша инициатива дала миру шанс. Я надеюсь, что этим шансом удастся воспользоваться всем народам живущим на Земле. Рассчитываем в данном случае на здравый смысл наших западных партнеров".