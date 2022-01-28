Дмитрий Медведев: свободного ношения оружия в РФ допускать нельзя

Общаясь с журналистами, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев рассказал о ходе реформы МВД, зарплатах силовиков, а также высказал свое мнение по поводу оборота оружия в стране и необходимости борьбы с опасными сообществами в соцсетях.

По оценке Дмитрия Медведева, за последние годы удалось многое сделать в реформировании МВД, но еще "есть чем заниматься". В числе позитивных сторон реформы он отметил повышение зарплат сотрудникам правоохранительных органов, которое продолжится с учетом роста цен. На момент запуска реформы она была "несоразмерно маленькой".

По словам Дмитрия Медведева, правоохранители "должны получать достойную зарплату за свою работу, потому что это работа с риском для жизни".

Обсуждая силовой блок, Дмитрий Медведев высказал свое мнение по резонансной теме злоупотреблений в учреждениях пенитенциарной системы и пытках заключенных. Зампредседателя СБ считает, что за злоупотребления нужно наказывать, а сама система должна меняться и становиться более современной. Однако, "тюрьма – это всегда кара", добавил Дмитрий Медведев.

Особо зампред Совбеза РФ отметил необходимость борьбы с преступными сообществами, в том числе в соцсетях. По мнению Дмитрия Медведева, спецслужбы справляются с этой задачей "весьма неплохо". Работа в этом направлении должна расширяться, отметил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что за последнее время было предотвращено более ста возможных терактов с использованием оружия в школах.

Возможность свободного ношения оружия в России, как в западных странах, Медведев категорически отверг.