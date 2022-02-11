Стычки каждый день: Медведев сделал ряд заявлений о мигрантах

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что этническим анклавам в стране необходим дополнительный контроль со стороны властей. В противном случае они становятся очагами преступности, заявил Медведев в ходе совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.
По словам Медведева, это мировая проблема, и в России она тоже существует в полном объеме.
Медведев считает, что профилактическая работа с лидерами диаспор поможет снизить градус напряжённости в отношениях между местными жителями и мигрантами.
"Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода. Стычки происходят каждый день", – отметил Медведев.
Как сказал зампред Совбеза, эти "маленькие государства в государстве" игнорируют законы России.
При этом, продолжил Медведев, администрации муниципалитетов не имеют сведений о миграционных потоках на их территории. Медведев подверг критике те местные органы власти, которые устраняются от этой задачи. По словам Медведева, проблемой является то, что муниципалитеты не работают с лидерами диаспор, не знают о настроениях внутри анклавов. Ответственность же местные органы перекладывают на правоохранителей или федеральные структуры.
"И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае, в ряде регионов", – заявил заместитель председателя Совбеза.
Медведев уверен, что нужно решать проблем плохого владения русским языком у большинства взрослых мигрантов. В Россию должны приезжать жить и работать люди, которые говорят на русском свободно.
"Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно", – отметил Медведев.
По словам Медведева, обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам РФ должен работать фильтром, который пропустит в Россию тех, кто "готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать".
Медведев предложил участникам совещания сделать предложения по корректировке системы организации экзаменов.
В условиях пандемии коронавируса Дмитрий Медведев считает обязательным медицинское освидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок.
"Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", – указал Медведев.
Кроме того, продолжил Медведев, подход к разным категориям мигрантов должен быть гибким и дифференцированным.
Зампредседателя Совбеза сообщил далее, что 10 февраля была создана межведомственная комиссия Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. О том, кто займет в ней должности, будет сообщено в ближайшее время, пишет Интерфакс.
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