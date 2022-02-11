Стычки каждый день: Медведев сделал ряд заявлений о мигрантах

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что этническим анклавам в стране необходим дополнительный контроль со стороны властей. В противном случае они становятся очагами преступности, заявил Медведев в ходе совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

По словам Медведева, это мировая проблема, и в России она тоже существует в полном объеме.

Медведев считает, что профилактическая работа с лидерами диаспор поможет снизить градус напряжённости в отношениях между местными жителями и мигрантами.

"Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода. Стычки происходят каждый день", – отметил Медведев.

Как сказал зампред Совбеза, эти "маленькие государства в государстве" игнорируют законы России.

При этом, продолжил Медведев, администрации муниципалитетов не имеют сведений о миграционных потоках на их территории. Медведев подверг критике те местные органы власти, которые устраняются от этой задачи. По словам Медведева, проблемой является то, что муниципалитеты не работают с лидерами диаспор, не знают о настроениях внутри анклавов. Ответственность же местные органы перекладывают на правоохранителей или федеральные структуры.

"И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае, в ряде регионов", – заявил заместитель председателя Совбеза.

Медведев уверен, что нужно решать проблем плохого владения русским языком у большинства взрослых мигрантов. В Россию должны приезжать жить и работать люди, которые говорят на русском свободно.

"Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно", – отметил Медведев.

По словам Медведева, обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам РФ должен работать фильтром, который пропустит в Россию тех, кто "готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать".

Медведев предложил участникам совещания сделать предложения по корректировке системы организации экзаменов.

В условиях пандемии коронавируса Дмитрий Медведев считает обязательным медицинское освидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок.

"Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", – указал Медведев.

Кроме того, продолжил Медведев, подход к разным категориям мигрантов должен быть гибким и дифференцированным.

Зампредседателя Совбеза сообщил далее, что 10 февраля была создана межведомственная комиссия Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. О том, кто займет в ней должности, будет сообщено в ближайшее время, пишет Интерфакс.

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