Задержан главврач клиники, где после гастрографии умерли пациенты

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1, в котором после обследования умерли пациенты.

По данным, которые приводит РИА Новости, задержание произведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщалось ранее, после процедуры гастрографии – исследования желудка, скончались три человека, еще трое пострадавших помещены в реанимацию.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать препарат, используемый в качестве контрастного вещества при рентгеновском исследовании, его дают пациентам перед процедурой.