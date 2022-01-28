В СКР озвучили причины гибели пациентов медцентра в Петербурге

Причиной гибели пациентов, проходивших обследование в Городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, мог стать контрафактный препарат, об этом 28 января сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, что в январе текущего года после проведения гастрографии в клинике скончались три человека, еще трое пострадавших находятся в реанимации. После этого правоохранители задержали главного врача клиники.

"Подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата", – подчеркнули в Следкоме.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас стражи порядка готовят материалы для предъявления обвинения фигуранту и избрания ему меры пресечения. Кроме того, правоохранители ищут производителя препарата, из-за которого пострадали люди.