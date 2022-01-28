В администрации президента нашлись антиваксеры

В администрации президента РФ есть люди, которые категорически отказываются делать прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Антиваксеры есть, как и везде в нашем обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию", – цитирует его слова "Интерфакс".

На вопрос, какие меры принимаются к тем, кто отказывается от прививок, Песков ответил: "Подвергаем их остракизму".

По его словам, заразившихся в администрации президента много, ежедневно заболевает много людей, подавляющее большинство продолжают работать из дома. "Взрывная заразность "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", – прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

По его словам, делается все необходимое, но панацеи, к сожалению, нет. От тяжелых последствий в большей степени защищает прививка, добавил Песков.

Накануне представитель Кремля признал, что принять меры, которые остановили бы распространение "омикрона", невозможно. И предложил следить за количеством госпитализаций в регионах.