На самом деле заболевших ковидом в России еще больше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что количество заразившихся коронавирусом в стране существенно больше, чем сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Дело в том, что многие люди не делают тесты, переносят ковид бессимптомно и поэтому не знают о заболевании и не попадают в официальную статистику.

"Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это, скорее, относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно", – сказал Песков журналистам.

В случае с распространением штамма "омикрон" российские власти ориентируются в первую очередь на количество занятых койко-мест и остающийся резерв, и только во вторую очередь – на количество заболевших и выздоровевших за сутки, пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что много заболевших ковидом сейчас везде, в том числе и в администрации президента. "Взрывная заразность "омикрона" "демонстрирует себя во весь рост", – признал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, ссылаясь на мировой опыт, что вводить избыточные ограничения из-за распространения "омикрон"-штамма не имеет смысла. Вместе с тем он не исключил, что число случаев заражения в стране может еще вырасти.

"Эти цифры пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В России, по данным оперштаба на 28 января, за сутки зафиксировано 98 040 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 14 046 пациентов, что на 9,7% больше, чем днем ранее. Умерли 673 человека. Распространение "омикрона" фиксируется в 74 регионах страны.