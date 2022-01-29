СКР взял на контроль проверку обстоятельств гибели семьи при пожаре

Следственный комитет РФ взял на контроль ход и результаты проверки обстоятельств пожара в жилом доме под Архангельском, в котором погибли женщина и четверо детей. Представить доклад о работе следователей поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего, установив причины и условия, приведшие к гибели женщины и ее детей", – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Возгорание в деревянном жилом доме на 12 квартир в поселке Плесецк произошло минувшей ночью. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электроплиты в квартире многодетной семьи. Погибли пять человек: 37-летняя женщина и ее четверо детей в возрасте от трех до 12 лет. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

Возбуждены два уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.