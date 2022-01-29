Родители погибших при пожаре в Плесецке детей злоупотребляли спиртным

Родители детей, погибших при пожаре в Плесецке Архангельской области, ранее состояли на профилактическом учете из-за злоупотребления алкоголем. Об этом сообщила детский омбудсмен Елена Молчанова.

"В апреле прошлого года они были привлечены к административной ответственности по этой же причине, после чего закодировались и в дальнейшем в злоупотреблении не были замечены", – цитирует Молчанову пресс-служба облправительства.

Позднее супруги развелись, и мать воспитывала детей в одиночку. По словам главы Плесецкого муниципального округа Игоря Арсентьева, представители органов опеки регулярно посещали семью Последний визит был 17 декабря.

"Претензий у представителей опеки не возникало", – подчеркнул Игорь Арсентьев. Он добавил, что дома было чисто, проблем с питанием не выявлено, оба родителя участвовали в воспитании, дети по месту учебы характеризовались положительно. По информации Елены Молчановой, мать детей очень боялась того, что их могут у нее отнять.

Пожар в двухэтажном жилом доме на несколько семей в Плесецке произошел минувшей ночью. Погибли 37-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от трех до 12 лет. Предварительная причина пожара – неисправность электроплиты. Следственный комитет возбудил два уголовных дела, которые находятся на контроле в Центральном аппарате СКР.