Выплаты, медпомощь и не только: поручения и рекомендации президента

Президент России сделал ряд поручений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Россияне, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за соцвыплатами через "Госуслуги", не указывая прописку. Владимир Путин поручил продумать упрощение данной процедуры.

Правительству поручено до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медицинской помощи.

До 1 июля правительству необходимо внести изменения в законы для дополнительных ежемесячных выплат кавалерам трех орденов Мужества.

Центробанку рекомендовано к 1 мая разработать и утвердить рекомендации для кредитных организаций, способствующие упрощению выдачи кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кабмину и ЦИК поручено представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих в России регистрации.

До 1 июня правительству необходимо доложить об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних.

Министерству просвещения поручено предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами.

К 1 июля парламент должен рассмотреть законопроект, который уточняет понятие пыток и усиливает ответственность за это. Кроме того, необходимо подготовить предложения о выделении дополнительных бюджетных средств на расширение сети исправительных центров и создание рабочих мест для осужденных к принудительным работам.

Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов.

Также необходимо представить идеи о пособиях и льготах руководителям некоммерческих организаций, которые работают без выплаты им вознаграждения.

Полпредам в ДФО, СФО и ПФО поручено представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов.

Владимир Путин также рекомендовал Верховному суду России до июня подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны.

Генпрокуратуре необходимо обеспечить проверки в сфере добычи китообразных и выдаче разрешений на их вылов.