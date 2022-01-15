Путин: поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Законопроект о ковид-сертификатах следует доработать с учетом неукоснительного соблюдения прав граждан. Об этом сказано в списке поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил авторам поправок обратить особое внимание на необходимость "учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона". Также президент призвал обеспечить доступность сертификата для "различных категорий граждан".

Поручение главы государства адресовано правительству и парламенту. Соответствующий доклад должен быть предоставлен 30 января. Помимо этого, кабмину поручено до принятия закона обеспечить "готовность инфраструктуры и технологий", необходимых для его реализации.

Проект закона об электронных сертификатов был принят в первом чтении в декабре 2021 года. С изменением эпидемиологической обстановки рассмотрение документа отложили – об этом 14 января сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она пояснила, что законопроект разрабатывался в условиях преобладания в стране штамма "дельта", но с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" обстановка изменилась. Чтобы закон отвечал современным вызовам, его надо доработать.

Сам законопроект предполагал, в частности, возможность посещения общественных мест с предоставлением сертификата о вакцинации против ковида, о перенесенном заболевании, а также при наличии медотвода от вакцинации.