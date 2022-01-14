Володин: законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом Дума отреагировала на предложение правительства и партии "Единая Россия".

"Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной Думы, – сказал спикер нижней палаты парламента. – Уверен, депутаты поддержат это решение".

Володин подчеркнул, что законопроект требует доработки.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что кабмин решил отложить рассмотрение данного законопроекта. По ее словам, документ разрабатывался с учетом преобладания в РФ штамма коронавируса "дельта". Распространение нового штамма "омикрон" изменило эпидемиологическую обстановку, поэтому и закон должен учитывать "новые вызовы".

Решение поддержали в "Единой России". Председатель генсовета партии Андрей Турчак назвал его "единственно правильным".

В первом чтении законопроект был принят 16 декабря 2021 года.