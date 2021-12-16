Володин сообщил, когда пройдет второе чтение законопроекта о QR-кодах

Дату проведения второго чтения законопроекта о QR-кодах в Думе назвал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Принятый 16 декабря в первом чтении законопроект отправлен в рассылку, чтобы собрать предложения. Поправки к законопроекту позволят избежать опрометчивых решений, подчеркнул Володин.

Таким образом, законопроект повторно после первого чтения отправлен в регионы для обсуждения. При этом он подчеркнул, что ждет предложения об улучшении законопроекта. В Думе к обсуждению документа о QR-кодах в общественных местах вернуться не раньше, чем через месяц. В документе оговариваются способы получения сертификата, а также места, при посещении которых его надо предъявлять. В частности, из списка общественных мест, где предъявление цифрового сертификата необходимо, исключены учреждения культа, такие как церкви, соборы, синагоги и мечети.

Вячеслав Володин сослался на президента России Владимира Путина, призвавшего при принятии законопроекта о QR-кодах действовать аккуратно и взвешено, чтобы не создавать дополнительных проблем людям. Кроме того, продолжил председатель Госдумы, важно сделать все для спасения и защиты граждан от COVID-19, обязательно соблюдая права россиян.

При голосовании документ об электронных сертификатах поддержали 329 депутатов. Это составляет более 73% списочного состава Думы. Один народный избранник воздержался, а еще 81 парламентарий проголосовал "против".

Вячеслав Володин подчеркнул, что в постановлении Думы зафиксирован ряд предложений, которые улучшают нормы законопроекта 17357-8. По его словам, такое происходит достаточно редко.

При первом чтении правительственного законопроекта на пленарном заседании присутствовали вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова.

Выступление Голиковой в Думе в прямом эфире транслировали медиаплатформа "Смотрим" и телеканал "Россия 24".