Дума 16 декабря рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах

В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли", – сказал Жуков.

Законопроект предполагает введение QR-кодов в общественных местах до 1 июня 2022 года. Без кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от коронавируса, можно будет посещать только аптеки, магазины с товарами первой необходимости и продуктовые. До 1 февраля вход в места скопления людей будет также возможен и при наличии свежего результата ПЦР-теста, но после указанной даты такое послабление будет действовать лишь для тех, у кого есть медотвод.

Вместе с этим документом в Думу был внесен и проект закона об обязательных QR-кодах на транспорте. Его рассмотрение депутаты отложили на неопределенный срок, пояснив, что этот проект нужно доработать. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в данный момент документ не готов к принятию.

При этом, подчеркнул Турчак, этот законопроект – "результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и общественные приемные совместно с бизнесом". Составляя его, авторы также опирались на мнение общественности.

В проекте закона речь идет о необходимости предъявить QR-код для покупки железнодорожных и авиабилетов. Документ учитывает экстренные случаи, когда возможно использование транспорта без сертификатов о вакцинации.

"Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья, – цитирует Турчака пресс-служба партии. – Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все решения, связанные с QR-кодами, будут приниматься с учетом мнения граждан. Тем временем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что получить сертификаты о вакцинации от ковида смогут даже привитые иностранными препаратами – при наличии результатов теста на антитела.