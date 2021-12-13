"Единая Россия": законопроект о QR-кодах на транспорте решено доработать

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов на транспорте будет дорабатываться. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Парламентарии напомнили, что президент в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений в этой сфере. "Единая Россия" поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах при условии его глубокой доработки. По словам Васильева, партия сейчас работает вплотную с правительством и представителями в регионах.

В Думе выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что количество заразившихся коронавирусом россиян, которые находятся под наблюдением врачей в домашних условиях, снизилось на 15% за неделю. Количество тех, кто находится в стационаре, уменьшилось на 10%.

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 56 регионах России, в пяти пока остается рост. Но в целом заболеваемость ковидом стала ниже на 7,3 процента – по сравнению со статистикой прошлой недели. По словам Голиковой, в стране развернуто 212 тысяч больничных коек для пациентов с ковидом. Пока нестабильность ситуации вынуждает сохранять этот резерв.

Вице-премьер также сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат на полгода при наличии теста на антитела.