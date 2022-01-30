Режиссеры о Леониде Куравлеве: никакой звездной болезни, деликатность и трудолюбие

Добрая притягательная улыбка, открытый взгляд, невероятное обаяние. Леонид Куравлев не мог спокойно пройти по улице-его мгновенно узнавали, окружали, просили автограф, хотели хотя бы прикоснуться к своему кумиру. Он не просто популярным, он был одним из самых любимых. И не только потому, что снялся в знаковых для отечественного кино фильмах, а словечки, фразы из этих картин стали афоризмами.

Сам Леонид Куравлев был очень добрым и это чувствовалось зрителями, какую бы роль он не играл. В фильме "Начало" Панфилова Аркадий вряд ли должен вызывать симпатию. Сантехник Афоня в фильме Георгия Данелии вообще не был задуман положительным героем. Потому и у кино-чиновников были претензии к сюжету. Афоня активно выпивает, не брезгует махинациями с импортной сантехникой, в целом ленивый и абсолютно безответственный тип. Особенно по отношению к женщинам. Но Куравлев сыграл так, что публика и даже ее женская часть ему все простила. И Афоня стал любимым народным героем.

Куравлева очень любил Василий Шукшин. Деревенский парень Павлик только внешне простой и смешной, но в сложную минуту он совершает подвиг. Это герой из народа, со всеми присущими качествами. Если бы Паша Колокольников был постарше и пошел на фронт, это был бы Василий Теркин. Шукшин хотел снимать Куравлева и в другом своем фильме "Печки-лавочки", но не сложилось. Леонид Куравлев работал с самими знаменитыми отечественными режиссерами и каждый раз даже маленькая роль становилась шедевром. Как например священник в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева".

Режиссеры вспоминают, как легко было работать с Куравлевым. Никакой звездной болезни, деликатность и трудолюбие. Сергей Овчаров снял Куравлева в двух своих фильмах "Левша" и "Оно". В Левше артист сыграл императора Александра Первого, потом просто попробовали – загримировали под Николая Павловича, и снова точное попадание в образ, абсолютная органика. Овчаров считает, что актер стал заложником одного образа простого парня из народа, но мог играть кого угодно. Так что при всем обилии фильмов, не был востребован по-настоящему.

Уже с наступлением 1990-х народный артист Куравлев стал все меньше играть в кино, ему не нравились сценарии. Но он участвовал в концертах, встречался со своими зрителями. Его безмерно уважали, он не участвовал в богемных праздниках, и всю жизнь был верен одной жене, с которой познакомился еще в юности на катке. В последнее время Куравлев серьезно болел, вся страна следила за его здоровьем. Чуда не произошло.