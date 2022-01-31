Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 30 января 2022 года

Власти Корейской Народно-Демократической республики подтвердили запуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье, 30 января текущего года. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Как отмечается, была запущена ракета Hwasong-12.

Утром в воскресенье береговая охрана Японии оповестила о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Также об этом сообщили представители министерства обороны Японии. Немного позднее появилась информация о возможном падении снаряда. Судам в море было рекомендовано не приближаться к подозрительным объектам и проявлять осторожность, сообщает РИА Новости.

С начала 2022 года это уже седьмое испытание вооружений КНДР. До этого 5 и 11 января были произведены пуски гиперзвуковых ракет, 14 января Пхеньян провел испытание двух баллистических ракет малой дальности, 17 января – двух тактических управляемых ракет малой дальности, 25 января – крылатых ракет, 27 января была испытана тактическая управляемая ракета типа "земля-земля".

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