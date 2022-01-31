В России будет создана служба пробации заключенных

В России подготовлен закон о создании службы пробации для заключенных. Эта служба должна заниматься подготовкой освобождающихся к жизни на воле. Служба может быть создана уже к середине 2023 года, пояснил министр российской юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Константин Чуйченко отметил, что согласование законопроекта о службе пробации перед внесением в Госдуму почти завершено. Владимир Путин создание службы одобрил. А кроме того, согласился на создание должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который будет заниматься работой службы пробации.

В эфире телеканала "Россия 24" и медиаплатформы Смотрим, которые показали встречу, Путин добавил, что нужно вести реестр тех, кто проходит процедуру пробации. Чуйченко подтвердил, что работа по апробации начнется еще в местах заключения, а затем человеку будет предоставлена возможность получить образование, правовую консультацию, психологическую помощь и помощь в налаживании "социально полезных связей". Также освобождающимся в рамках программы по апробации будет оказаны социальные и медицинские услуги.

Как выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета Путин решение о службе пробации понял и полностью одобрил.

Кроме того, Чуйченко рассказал главе российского государства, что сейчас в стране 483тысячи заключенных. При этом 109 тысяч из них находятся в СИЗО. При этом до 2030 года при выполнении Концепции развития уголовно-исполнительной системы число заключенных должно снизиться до 300 тысяч человек. Путин одобрил идею главы Минюста об увеличении мест для проведения принудительных работ вместо колоний. Сейчас уже создано 15 тысяч мест для принудительных работ, а до 2024 года их будет открыто еще на 100 тысяч осужденных.

В качестве примера Константин Чуйченко привел опыт Российской империи 1913 года. Тогда при населении в 134 миллиона человек в местах заключения находились 198 тысяч человек. Сейчас население России насчитывает 146 миллионов человек.

"Не сказал бы, что оно отличается существенно", – отметил Константин Чуйченко, говоря о населении страны.

При этом Чуйченко напомнил, что в 1990-е годы в местах заключения находилось более миллиона человек.