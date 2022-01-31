Убийство в подмосковной воинской части признали случайностью

По факту убийства солдата-срочника в подмосковной воинской части возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

ЧП произошло утром 31 января в воинской части в поселке Троице-Сельцо под Мытищами. Старший прапорщик Магомед Олигов только получил пистолет, с которым должен был сопровождать груз. Прямо в комнате для хранения оружия он "грубо нарушил требования обращения с оружием" и случайно выстрелил. Пуля попала в голову находившемуся рядом 25-летнему ефрейтору Владиславу Волкову. Он скончался на месте происшествия.

Олигову, о котором все солдаты отзывались с теплотой, грозит до пяти лет в колонии.

Погибший Волков жил в Красноярске, в 2020 году окончил Институт экологии и географии Сибирского федерального университета и написал несколько научных работ на тему экологии.