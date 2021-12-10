Гибель подполковника Росгвардии не связана с его служебной деятельностью

Смерть офицера Росгвардии, чье тело было найдено в селе Анишино под Тулой, не связана с его служебной деятельностью, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на коллег погибшего из регионального управления ведомства.

Утверждается, что причины гибели подполковника, исчезнувшего некоторое время назад, следует искать в бытовой сфере его жизни.

Об обнаружении тела силовика, скончавшегося от ранений, полученных при взрыве гранаты, стало известно в пятницу, 10 декабря.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства трагедии.