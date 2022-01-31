Россия примет меры в отношении Великобритания, если она введет санкции

Россия примет ответные меры против британского бизнеса, если Британия введет новые санкции против российского бизнеса, заявил посол России в Британии Андрей Келин. Запись интервью посла доступна на медиаплатформе "Смотрим".

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила ранее, что Лондон не исключает возможности конфискации собственности и активов "российских олигархов" в Англии в рамках ужесточения санкций против России в случае обострения напряженности вокруг Украины​​​.

Законопроект об ужесточении санкций против России рассмотрят в британском парламенте 31 января.

"Мы посмотрим...Конечно же, примем контрмеры... Британский бизнес тоже в России работает. Меры всегда можно принять на взаимной основе. Так что посмотрим", – заключил Келин.