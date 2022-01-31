Ненбензя: Запад не приводит доказательств того, что Россия готовит войну

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину, но не приводит никаких доказательств, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Военная акция России против Украины, до которой, как они всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится", – сказал Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванного по инициативе США. Россия была против этого заседания.

По словам постпреда, российские военнослужащие находятся в местах своей дислокации, где они были и раньше, а вовсе не на российско-украинской границе. Опроверг Небензя и утверждения о 100 тысячах российских военных на границе с Украиной.

"Я хочу задать вопрос не только нашим коллегам из США, но и тем, кто упоминал это, откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали", – сказал Небензя.

Тем временем в НАТО заявили, что Россия проводит военные учения близ Украины якобы для того, чтобы скрыть подготовку вторжения.

"Есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Белоруссии, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину", – сказал он на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post.

По словам Столтенберга, у НАТО "нет уверенности насчет намерений России". Генсек НАТО предложил России решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.

Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО подорвет отношения России и Запада.