Уровень безработицы в Москве снизился за год в три раза

Уровень официальной безработицы в Москве снизился с начала 2021 г. почти в три раза – с 1,32% на 1 января 2021 г. до 0,46% на 16 января 2022 г. Это самый низкий показатель с мая 2020 г. В октябре 2020 г. отмечен пик безработицы – 3,03%, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве насчитывают 33,6 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан. При этом экономика Москвы имеет большой запас прочности, в связи с чем "зимняя" волна пандемии коронавируса не повлияет на тенденцию к снижению этого показателя, отметил Ефимов.

По данным HeadHunter, уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается в соотношении количества резюме и вакансий, снизился в декабре 2021 г. на 41% в годовом выражении. Количество вакансий увеличилось на 60%, а количество резюме сократилось на 4%.

Между тем уровень напряженности на столичном рынке квалифицированного труда сохраняется на минимальной отметке – 5,1 резюме на одну вакансию против 17,2 в мае 2020 г.

По данным портала "Работа в России", количество трудоустроенных граждан превысило в апреле 2020 г. – декабре 2021 г. количество уволенных граждан на 584 тыс. человек.

Максимальное превышение отмечено в области разработки программного обеспечения (82,1 тыс. человек), в оптовой торговле (73,1 тыс.), строительстве (66,9 тыс.), здравоохранении (57,7 тыс.) и розничной торговле (47,3 тыс. человек).