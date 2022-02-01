Очевидная угроза миру: Штатам напомнили про 75 военных баз за границей

"Не говорите Джонсону, но Драги сегодня разговаривал с Путиным", – так в британской газете Guardian проиллюстрировали улетающего в Киев премьера Великобритании. Борис Джонсон, по мнению прессы, летит не туда и не вовремя. Намеки – от той же Guardian и CNN, которые со слов президента Франции Эммануэля Макрона называют российского лидера Владимира Путина "человеком, с которым можно глубоко и обстоятельно поговорить".

Устрашающий заголовок "Сделает ли Путин холодную войну горячей" – непроизвольная иллюстрация того, что почти все зависит от Москвы, потому что другие лидеры тянут и медлят. Пока президент США Джозеф Байден и сенат не идут навстречу деэскалации, все решается в Совбезе ООН, где, по выражению Washington Post, шла "колкая" дискуссия Россия и США.

Отбросив все приличия, Джозеф Байден отодвигает гостя на второй план. Эмир Катара подождет, пока президент США прочитает с бумажки свои впечатления о телефонном разговоре недельной давности.

"Позвольте мне, прежде чем я перейду к разговору о нашем госте, сказать несколько слов о России и Украине. На прошлой неделе у меня состоялся продуктивный разговор с президентом (Украины Владимиром – ред.) Зеленским, и мы продолжаем заниматься безостановочной дипломатией, деэскалацией напряженности и пытаемся повысить безопасность наших союзников и партнеров и всей Европы, если на то пошло. Но поскольку Россия продолжает наращивать свои силы вокруг Украины, мы готовы ко всему, что бы ни произошло", – заявил американский лидер.

Вспоминать о разговоре с Зеленским Белому дому пришлось – кто-то слил в прессу подробности беседы. Якобы она не была гладкой, и украинский подопечный просил не нагнетать ситуацию – на границе все спокойно. Но американцам виднее. Журналисты, командированные из-за океана в Киев, находят массовку посговорчивее и поартистичнее.

"В пригороде Киева собрались эти гражданские. Они могли пойти по магазинам, но вместо этого занимаются основам военной подготовки, на случай российского вторжения", – звучит в эфире Fox News.

Об абсурдности новостей о "российском вторжении" говорят украинские президент, министр обороны, руководитель СБУ. Цитаты из их выступлений представитель России в ООН Василий Небензя принес на заседание Совбеза ООН, созванного по инициативе США.

"Интересы украинского народа в этой разрушительной игре наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг нее "дуги нестабильности", – заявил российский постпред.

Подсказывая переводчику, Василий Небензя пытается максимально четко донести до всего мира позицию Москвы. Говоря об агрессии, дипломат предложил посмотреть на цифры: не у России 75 военных баз за границей.

"Объем военного бюджета США в 2020 году составил 778 миллиардов долларов, российского – 61 миллиард долларов, то есть меньше чем в 12 раз. Вот эти примеры – совершенно очевидные и конкретные угрозы международному миру и безопасности", – отметил Небензя.

Представитель США в ООН сокрушалась – не услышала от России объяснений, что же происходит на границе с Украиной, хотя Небензя объяснил: войска на российской территории, в местах дислокации, и смысла в созыве Совбеза наши дипломаты не видели.

С каким напором американцы собирали Совбез, российским дипломатам рассказали их коллеги. Чтобы вынести на обсуждение тему так называемого вторжения, нужно было девять голосов, которые американцы вместе с их преданными партнерами не набирали. На остальных откровенно давили, чтобы не голосовали против или воздерживались. Смельчаки все-таки нашлись. Представители Индии, Габона и Кении рук не подняли. Китай поддержал Россию и голосовал против.

Вашингтон выкручивает руки, не стесняясь. Аргентинские и бразильские газеты пишут о том, как их министров иностранных дел обзванивает и отчитывает госсекретарь США Энтони Блинкен – требует отменить поездки президентов в Москву. Визит Альберто Фернандеса запланирован в Россию 3 февраля, Жаир Болсанару встречается с Владимиром Путиным через пару недель.

"У нас деловые отношения с Россией. Можете не сомневаться, визит будет успешным", – заявил бразильский президент Жаир Болсонару.

Бразилия входит в БРИКС. Лидерам и без Украины есть о чем поговорить, но, послушать американцев – так вся мировая политика крутится вокруг "незалежной". Москва требует для себя гарантий безопасности, опасаясь расширения НАТО. Вашингтон в двусторонние переговоры упорно вплетает Киев. Штаты ответили своими предложениями на наши, и 1 февраля главные дипломаты обеих стран обсуждают инициативы по телефону.

"Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это все-таки тема, которую мы не позволим замотать. И мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу. Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора", – отметил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам разговора.

"Но по ключевому вопросу, который, в общем-то, и побудил нас обратиться с инициативами к Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу, реакция была негативная. Я имею в виду наши требования о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане", – продолжил министр иностранных дел.

Только нужные ему фрагменты выдергивает Запад из соглашений по безопасности, заявляет Лавров. НАТО говорит о священном праве вступать новым членам, а именно Украине, в Альянс. Ссылаются на положение из документов ОБСЕ, принятых в Астане и в Стамбуле. Тогда все лидеры стран ОБСЕ договорились о том, что каждое государство имеет право выбирать военные союзы. Но забывает коллективный Запад о важном уточнении в документах: страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Франция и вовсе обращается к парижскому саммиту 1990 года, когда требования о недопустимости укреплять свою безопасность за счет других не звучало. В этой какофонии трактовок американцы настолько запутались, что приняли российское послание членам НАТО за ответ на свои предложения. Штаты так торопились, что и газетчикам раструбили – ответ Москвы получен.

"Здесь есть недоразумение, потому что когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов", – отметил в этой связи Лавров.

Одной рукой американцы за дипломатию, другой отправляют на Украину все новые партии оружия. Очередной Boeing привез в Киев тонны оружия. Шестой рейс за неполные десять дней, и это не конец, радуется подаркам министр обороны Украины Алексей Резников. Просит еще секретарь Совета национальной безопасности. Алексей Данилов рассуждает о том, как два, а может быть и два с половиной миллиона человек поставят под ружье, хотя Украина поставила подпись под минскими соглашениями.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Минские соглашения были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать", – считает Данилов.

Это смотря кого считать здравомыслящими. Когда семь лет назад Совбез ООН принимал резолюцию по минским соглашениям, даже воздержавшихся не было. Единогласно проголосовали за их выполнение. Россия с сегодняшнего дня председательствует в Совбезе ООН и про минские соглашения, о которых Вашингтон и Киев хотят забыть, вспомнить придется.