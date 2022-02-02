Мурашко: ковид перегружает не стационары, а амбулаторное звено

Коронавирус перегружает не стационары, а амбулаторное звено, нагрузка на него огромная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В России растет количество госпитализаций​​​ с коронавирусом, в больницах находятся 147 тыс. человек. За последнюю неделю показатель вырос на 23%, отметил Мурашко.

При этом в больницы попадают лишь 8% заразившихся, что меньше, чем в четвертую (осеннюю) волну коронавируса.

Это благоприятный фактор, поскольку ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено. Но это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи, заключил министр.