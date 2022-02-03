Донбасс обстреливают натовскими боеприпасами

Порядка 120 тысяч украинских силовиков переброшены к линии соприкосновения в Донбассе, сообщает полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, это свежие данные разведки.

Никанорова отметила, что украинская сторона уже применила оружие, поставленное Западом, на востоке Украины. В частности, натовскими боеприпасами калибром 60 миллиметров обстреляна подстанция в Еленовке. Раньше такого калибра Украина не применяла, цитирует Никонорову РИА Новости.