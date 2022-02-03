Военнообязанным украинцам откажут в выезде под надуманным предлогом

Военнообязанные граждане Украины не смогут покинуть пределы страны, такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Выступая на брифинге, он сослался на данные агентурной разведки. Согласно им, главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко даны указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных мужчин 18-45 лет. Чтобы такие отказы в выезде не вызвали паники среди населения, в отказе упоминаются надуманные предлоги: неуплаченные алименты и штрафы, отсутствие данных в визовой базе и пр.

Одновременно военкоматами Украины проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации, утверждает Басурин.

Помимо этого, разведка Народной милиции располагает сведениями, что командование украинской армии ждет большие потери среди своих солдат в случае возможной агрессии в адрес Донбасса. По данным Басурина, МИД Украины просит диппредставительства третьих стран негласно проинформировать их граждан о необходимости покинуть зону Донбасса.