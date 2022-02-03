Мужчина по фамилии Живодер подозревается в истязании малыша

Житель Омска Павел Живодер задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в истязании малолетнего, об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Правоохранители полагают, что 32-летний мужчина наказывал девятимесячного сына своей сожительницы, нанося ему многочисленные удары. Кроме того, подозреваемый брал мальчика за ноги и тряс его, перевернув вниз головой.

Следствие считает, что описываемые события происходили в тот момент, когда матери пострадавшего не было рядом.

В результате этих "воспитательных" мер мальчик получил травмы и был госпитализирован, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье об истязании.

В ближайшее время в суд должно поступить ходатайство о заключении фигуранта расследования под стражу.