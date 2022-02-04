Живодер с черным поясом отрабатывал приемы на 9-месячном малыше

В Омске суд на два месяца отправил под стражу 32-летнего каратиста с говорящей фамилией Живодер. Мужчину обвиняют в издевательствах и избиении 9-месячного малыша. Ребенка Живодеру на несколько дней оставила его сожительница. Стоило мальчику заплакать, как изверг бил его, хватал за ноги и тряс вниз головой. Сейчас малыш в тяжелом состоянии в больнице. А сам каратист, узнав, что его отправляют в СИЗО, картинно разрыдался прямо в зале суда.

Живодер, это фамилия мужчины, со слезами на глазах просит убрать прессу из зала суда в Омске. Мужчина бьется в истерике, не обращая внимания на многочисленных свидетелей. Но, по версии следствия, именно эта ранимая натура избила 9-месячного ребенка с инвалидностью. Да так, что малыш сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Живодер на процессе упрекал всех присутствующих в жестокости. Все потому, что следствие настаивало на аресте. У мужчины нет семьи, жилья, прописки, работы – на свободе он может скрыться от правосудия. Павел был непостоянен: плакал, раздевался, пытался спрятаться под лавкой. А потом уже с невозмутимым видом рассказывал, как вел бой с ребенком.

Живодер с гражданской женой и ее детьми переехал из Нижневартовска в Омск недавно. В конце января женщина уехала обратно оформлять пособия и оставила троих ребятишек, старшему всего четыре года, с сожителем. Павел пояснил следователям, что просто не имел опыта общения с малышами, поэтому 9-месячного мальчика-инвалида в воспитательных целях на протяжении недели бил, держал за ноги, переворачивал вниз головой и сильно тряс.

"В результате операции было установлено, что у ребенка имеется субдуральная гематома, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы лица и тела", – проинформировала старший следователь следственного отдела по Советскому округу СУ СК России по Омской области Елена Куковякина.

Примечательно, что у Павла Живодера – черный пояс по карате. После очередного избиения ребенка спортсмен увидел, что у малыша начались судороги, и сам вызвал скорую помощь.

В квартире, где проживал обвиняемый с детьми, есть цветы и даже зеркала. А в двери записка, что сюда уже приходили органы опеки – искали мать детей, но тщетно.

Еще один странный момент: несмотря на то что малыш в реанимации, его мать до сих пор не вернулась из Нижневартовска. Журналистам не удалось застать соседей дома, но их показания были зачитаны в суде. Шум, ругань, детские крики и нецензурная брань – так они характеризуют обстановку в семье, где проживал обладатель черного пояса Живодер.

"Грех на душу берете", – кричал он судьям.

Павла Живодера арестовали на два месяца, на время, пока будет идти следствие. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы. Вполне вероятно за это время придет и осознание, кто именно совершил тяжкий грех.