Тиран вернулся к детям, над которыми издевался

В городском суде Омска огласили приговор отцу, который неоднократно избивал сына и падчерицу. Но, несмотря на наказание, вздохнуть с облегчением дети вряд ли смогут. По факту заключение в виде 8 месяцев колонии мужчина уже отбыл, поскольку суд засчитал время, проведенное в СИЗО.

К мужу – грудью, к прессе – спиной. Во время оглашения приговора жена омского тирана – так окрестили Эдуарда Юнусова журналисты – до последнего прикрывала главу семьи, который избивал и держал в страхе их детей.

Кадры, так сказать, из семейного архива, от которых мурашки по телу, стали неоспоримым доказательством в уголовном деле. Вот Эдуард Юнусов поднимает перед собой шестилетнего сына и бросает лицом вниз. Рядом восьмилетняя дочь кричит от ужаса, дрожит и жмётся к стене. Через несколько секунд отец-садист хватает девочку и тоже бросает на пол. Это видео сняла супруга Эдуарда. Переслала родственнице – та решила не молчать и выложила в Интернет. Так о домашнем насилии в омской семье узнала вся страна.

"Отец в качестве наказания применял пытки в отношении детей, ставил их в положение в упоре, лёжа на локти. Таким образом, дети стояли в планке продолжительное время. Также избивал их ремнём", – рассказала Алёна Саюн, помощник прокурора Центрального округа Омска.

Детям после такой экзекуции потребовалась медицинская помощь. У малышей были многочисленные синяки. Но куда серьёзнее психологическая травма. Расследование громкой истории взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

45-летнего Юнусова задержали. В кабинете следователя смелость тирана вмиг исчезла. Говорил, что перебрал с алкоголем и вообще бил, потому что любил... Общественность таким заявлениям не поверила.

"Как бы кто не пытался оправдать себя, когда он поднимает руку на детей, на маленьких ангелочков, которые не могут ответить. Это чудовищно, это не человек, это изверг", – заявил Анатолий Кучерена, председатель Общественного совета при МВД РФ, адвокат.

Нелепо и пугающе при этом звучали слова матери детей. Алёна Юнусова с самого начала пыталась оправдать мужа-изверга. Мол, он просто был не в духе, и поэтому не мог контролировать свои эмоции. И подобных чудовищных историй немало. Например, в Челябинске судят родителей, которые, предположительно, до смерти забили своего семимесячного сына, а после инсценировали его похищение... Или нашумевшее видео из Сочи, где горе-отец как куклой размахивал грудным ребёнком. Мать в это время веселилась за кадром.

Эксперты уверяют: родительская жестокость возникает из-за психологических проблем самих взрослых. А дети просто становятся средством вымещения злобы.

"Системное рукоприкладство не несёт воспитательной функции. Даже лёгкий шлепок дезорганизует ребёнка, лишая его способности понимать саму причину конфликта с родителем, а регулярное жестокое обращение вызывает необратимые изменения его психологического, а порой и интеллектуального развития", – пояснил Алексей Ермолин, педагог-психолог.

В случае с омской историей некоторые юристы и общественники требовали привлечь к ответственности и мать. Дескать, она невольная сообщница в преступлении: не останавливала мужа и не сообщала о тирании в полицию.

Но приговор слушал только отец – ранее судимый за кражу Эдуард Юнусов. Его привлекли по двум статьям: за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей и за истязание.

Прокуратура требовала для семейного тирана пять лет колонии общего режима. В итоге, приговор удивил всех – всего 8 месяцев, которые Юнусов, получается, уже отсидел в СИЗО. Суд засчитал этот срок и отпустил фигуранта с миром. Мол, не убил же...

Омский тиран между тем уже вернулся к детям, над которыми издевался. У юристов, следователей и сотрудников прокуратуры лёгкий шок от приговора. Ведь дело вызвало большой резонанс. Да и сама история – тот случай, когда одним раскаянием вряд ли можно отделаться. Откуда такая милость Фемиды к отцу-садисту – непонятно. В прокуратуре планируют обжаловать приговор.

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