Охота на детей: родители-изуверы регулярно насиловали сына и дочь

Белгородские следователи выясняют обстоятельства чудовищного преступления. Отец с матерью долгое время насиловали собственных несовершеннолетних детей. Сейчас с подростками работает психолог. Родители-изуверы арестованы. Им может грозить пожизненный срок. На этой неделе в Госдуме приняли закон об ужесточении наказания для педофилов. Какие еще меры обсуждают эксперты? И как борются с душегубами в других странах мира?

Жители небольшого поселка Чернянка в Белгородской области потрясены. Оказалось, что в неприметном доме в их поселке творились страшные вещи. Глава семейства Андрей Гласнов сообщил в полицию о том, что знакомый изнасиловал его 13-летнюю дочь.

"Он вечно какой-то замызганный. Видно, что ненормальный. Они на площадке гуляли, а дети сами по себе", – рассказал о соседе жительница поселка.

Правоохранители начали проверку. И тут вскрылись чудовищные факты. Оказалось, что девочку насиловал не только приятель отца, но и сам родитель. Следователи немедленно возбудили уголовное дело и собрали все необходимые доказательства. На кадрах оперативной съемки мужчина спокойным тоном рассказывает жуткие детали семейной жизни. Насилию подвергался и 10-летний сын.

В это сложно поверить, но преступления происходили на глазах матери детей. Она не только молчала, но и сама развращала сына и дочь.

"Я вот в таком положении находилась", – рассказывает женщина.

"Что на вас было надето?" – спрашивают в полиции.

"На мне ничего не было", – отвечает она.

Сейчас школьники – в реабилитационном центре. Их родители-изуверы находятся под арестом.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Также арестован 20-летний житель области, вступавший с девочкой в интимную связь", – информирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области Елена Козырева.

Пострадавшие дети теперь вряд ли увидятся с так называемыми папой и мамой, которые зверским образом лишили их детства.

Мерзавцы, осужденные за насилие над детьми, навсегда могут остаться в колонии.

Инициатива, которую давно и долго обсуждали, наконец, получила единогласное "за": на этой неделе депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении наказания для насильников. Тот случай, когда безопасность детей не вызвала споров. Педофилам-рецидивистам будет грозить пожизненный срок.

За решетку, до конца своих дней, рискуют отправиться извращенцы, которые после отбывания наказания, вновь совершают зверства. Такая же мера – за преступление с несколькими потерпевшими.

В Следственном комитете новый закон назвали своевременным и логичным.

"Ежегодно за изнасилования и насильственные действия сексуального характера выносится порядка 50 приговоров в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности ребенка или подростка. При этом в общем массиве таких преступлений в прошлом году в суды направлены уголовные дела, по которым у 147 фигурантов диагностирована педофилия", – добавляет официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко.

За этими цифрами – жуткие трагические истории. В сентябре 2021 года страну шокировало преступление в Кемеровской области. Изувер надругался над двумя десятилетними девочками и убил их.

Выяснилось, что незадолго до этого он освободился из колонии, какое-то время стоял на учете, а затем нарушил правила, переехал в другой город и вновь открыл охоту на детей.

Другое чудовищное преступление произошло уже в этом году в Костроме. Двое педофилов 5 января средь бела дня украли пятилетнюю девочку и расправились с ней в своем логове.

Один из обвиняемых – педофил-рецидивист. Он уже отбывал наказание за насильственные действия над детьми. И, как видно, не встал на путь исправления. Душегуба явно не пугал очередной срок.

"97 процентов педофилов, которые оказались в тюрьме, выйдя на свободу, снова принимаются за старое. Этим нелюдям не место в обществе. И особенно им нечего делать рядом с нашими детьми. Конечно же, родители нашей страны ждали этого закона, жаль только, что пожизненное они (педофилы) будут получать только после рецидива", – отмечает председатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

Некоторые эксперты уверены, что для таких нелюдей мало пожизненного срока. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже предложил альтернативу.

"Сейчас мы принимаем закон о пожизненном наказании. Понятно, есть те, кто говорит, кормить их будем. Да это так. Но мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, на северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать, где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях", – заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Депутаты обсуждают и введение новых отягчающих обстоятельств: если насилие над детьми совершили их родственники, опекуны или воспитатели. Еще одна инициатива – установить ответственность, в том числе уголовную, за поддержку педофилии.

"А не пора ли вообще создать публичный сайт, где бы поименно с фотографиями, с указаниями адресов были бы названы все педофилы? Все эти мерзавцы, все эти сволочи. Абсолютно правильная инициатива, – считает руководитель фракции ""Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов. – Начать надо с правоохранительных органов, чтобы они там разместили все данные. Люди должны знать, кто рядом с ними живет: что это за люди, что это за нелюди".

Открытый реестр педофилов, есть, например, в Польше. Он размещен на сайте польского минюста. Там опубликованы адреса, фотографии и персональные данные людей, вина которых была доказана следствием. В 2010 году Польша, стала первой страной в Европе, где педофилов стали подвергать принудительной химической кастрации по решению суда. То есть, отбивать сексуальное желание с помощью специальных препаратов.

Подробности медицинской процедуры нам рассказала врач, проживающая в Италии.

"Эффект химической кастрации не является необратимым. Он действует только исключительно на время приема препаратов. И если процедуру прекратить, то мужские функции восстанавливаются. Более того, изощренные педофилы находят антидоты, противоядия", – рассказывает специалист по судебной психодиагностике и психологической помощи жертвам сексуального насилия Лариса Сазанович.

Педофилам блокируют выработку тестостеронов во Франции, Бельгии, Дании. В Германии процедуру сопровождает еще и дополнительный тюремный срок до 10 лет лишения свободы, пожизненно сажают за изнасилования со смертельным исходом. В соседней с Германией Чехии за 20 лет не зафиксировано ни одного рецидива. Оно и понятно. Там к педофилам, вышедшим на свободу, применяют хирургическую кастрацию. По мнению некоторых экспертов, мера радикальная, как и смертная казнь.

У каждого государства свои способы борьбы с изуверами детских душ. Собственные корреспонденты ВГТРК в Японии и в Индии выяснили, какие там принимают меры против педофилов. Начнем со страны Восходящего Солнца.

Начиная с первого класса, японские дети ходят в школу и возвращаются домой самостоятельно. Помимо тетрадок, ручек и прочих учебных принадлежностей, у каждого к ранцу обязательно должно быть прикреплено специальное устройство: дословно с японского это переводится как "антикриминальная сигнализация". Каждый ребенок знает, что нужно делать, когда он почувствовал опасность со стороны незнакомого прохожего.

Информировать общество и стараться, чтобы сами люди, включая маленьких детей, не теряли бдительность – этому здесь придают большое значение. При этом как такового специального закона именно против педофилов в Японии нет.

Сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних подпадают по действие нескольких уголовных статей. В первую очередь это статья №174 ("Насильственные действия непристойного характера"), срок заключения – от шести месяцев до десяти лет.

Отдельный закон – о детской порнографии и детской проституции. Там много статей и частей. Максимальный срок тоже 10 лет. И, наконец, закон о социальном благополучии детей, в котором отдельно прописано наказание за "развратные действия в отношения несовершеннолетних" младше 18 лет – тоже от полугода до 10 лет в зависимости от тяжести преступления. То есть педофилов в Японии судят по совокупности нарушенных статей, и тот факт, что они совершены против несовершеннолетних, – отягчающее обстоятельство.

Тикан – так по-японски называют подозрительных типов, которые ведут себя непристойно на публике, приставая к другим людям, как правило к детям и женщинам. На тихих улочках в спальных районах японских городов то и дело можно встретить предупредительные надписи: "Остерегайтесь незнакомцев-тиканов".

Одно из самых резонансных преступлений относительно недавнего времени – с похищением, изнасилованием и убийством 7-летней девочки в префектуре Нара, совершенное в 2004 году. Оно закончилось смертным приговором. Преступника повесили 9 лет спустя, а после этого в стране был принят закон, обязывающий раскрывать персональные данные отбывших наказание лиц, которые сидели за сексуальные преступления.

А еще на многих японских домах хозяева крепят специальные наклейки – они означают, что если ребенок убегает от опасности, то здесь его готовы принять и помочь до приезда полиции.

Совсем иные цифры и примеры – в Индии. Там из-за вековых предрассудков родители нередко закрывают глаза на жуткие преступления против собственных детей.

В самой охраняемой тюрьме индийской столицы Тихар в ожидании суда уже несколько лет содержится один из самых жестоких и опасных педофилов в истории Индии, а возможно и всего мира – 42-летний портной и отец пятерых детей Сунил Растоги. Его обвиняют в растлении и сексуальном насилии над девочками в возрасте от 10 до 13 лет. Точное число его жертв следователи продолжают выяснять. Но уже сейчас известно более чем о полутысячи эпизодов.

Его окрестили "Чудовищем из Нью-Дели". Уроженец соседнего штата Уттар-Прадеш растлевал малолетних более 13 лет. За время, пока маньяк творил свои преступления, Индия приняла "Акт о защите детей от действий сексуального характера", где впервые с конца XIX века дала юридическое определения "сексуальных действия в отношении детей". Одновременно так называемый "возраст согласия" для обоих полов был поднят с 16 до 18 лет.

Древнейшая общинная традиция, когда семьи заключают союзы через свадьбы детей, до сих пор жестко искореняется центральной властью: тюремное заключение – и для глав семей, и для старост, допустивших беззаконие. Индийцу, уличенному в растлении малолетних, грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Несмотря на все усилия индийской полиции, реальная статистика сексуальных преступлений против детей все еще остается неизвестной в первую очередь из-за нежелания и жертв, родителей и даже соседей обращаться в правоохранительные органы. И кроме поимки преступников, властям до сих пор приходится заниматься и просветительской работой среди малообразованных слоев населения, чтобы переломить ситуацию, когда страх семей перед возможным позором и вековые предрассудки, по сути, покрывают преступные действия против собственных детей.

Российские депутаты сейчас активно изучают опыт зарубежных коллег. Анна Кузнецова в прошлом детский омбудсмен, а сейчас – зампредседателя Государственной думы. Она – один из инициаторов нового законопроекта о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

"Важно, конечно, опираться и на опыт зарубежных коллег. Смотреть, что реально работает, а не является просто показушным или для галочки. Это пожизненный административный надзор, это ограничение доступа или отключение доступа в интернет. Это отслеживание местоположения человека специальными техническими решениями. Есть предложения, которые совершенно просты и не затратны – можно сделать буквально завтра – это, например, штамп в паспорте", – предлагает новый способ борьбы с педофилами зампред Думы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова.

Речь идет о практике, распространенной в США. Там несколько лет назад в паспорта педофилов начали ставить "позорные" метки, чтобы люди знали о темном прошлом владельца документа. О появлении нового соседа с криминальной биографией сразу сообщают всем жителям района.

Пока неизвестно, появится ли подобная практика в России?

Эксперты уверены, что введение пожизненного срока для педофилов – первый шаг к большим изменениям, которые должны защитить наших детей от насилия. В отношении родителей-душегубов из Белгородской области следователи возбудили три уголовных дела. И, возможно, судить их будут уже по новому закону.