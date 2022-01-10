Убитая девочка просила о помощи, но прохожие не стали ее спасать

Тот случай, когда неравнодушие спасло жизнь малышу. Во Владивостоке случайный прохожий помог задержать двух предполагаемых педофилов – они пытались похитить малолетнего ребенка. Но благодаря бдительности очевидцев жутких последствий удалось избежать. В этой связи ситуация в Костроме – с точностью наоборот. Пятилетняя девочка кричала и просила о помощи, когда ее схватил один из душегубов. Но никто из многочисленных прохожих не обратил на это внимания.

По коридору Свердловского районного суда Костромы 25-летний Денис Беляков, один из подозреваемых в жутком убийстве пятилетней Вероники, идет в окружении усиленного конвоя. Стремительный взгляд в объектив камеры. Кажется, его не беспокоит внимание прессы, в глазах ни капли раскаяния. Похоже, единственное, о чем жалеет извращенец, что он задержан. На многочисленные вопросы – ледяное молчание. Журналистам делают замечание адвокаты и сотрудники суда.

А вот его подельник, 44-летний Денис Герасимов, вероятно, был не готов предстать перед объективами. По коридору он идет согнувшись. Уже в зале на голову натягивает куртку.

Это преступление по своей дерзости и хладнокровию без преувеличения потрясло всю страну. Сам момент похищения Вероники запечатлели камеры наблюдения. Девочка стояла на крыльце Дома культуры, в котором работала ее мама. Женщина в этот момент, кстати, уже спешила на улицу. Мать и дочь разделили минуты. Которые, увы, стали роковыми. Девочку просто схватили два извращенца и убежали. И все это днем, на глазах у прохожих. После звонка о пропаже ребенка по тревоге был поднят весь личный состав Управления МВД России по Костромской области. К поискам присоединились сотрудники регионального управления Следственного комитета и волонтеры.

В течение нескольких часов оперативники установили личности и задержали обоих подозреваемых в двух кварталах от общежития. Затем в одной из комнат общежития было обнаружено тело девочки.

Самое ужасное в этой истории – пятилетнюю Веронику можно было спасти, если бы вмешались очевидцы. Шокирующие кадры: двое похитителей, у одного из них на руках девочка, куда-то бегут. Если присмотреться, Вероника тянет руку к прохожим, кричит о помощи и даже пытается вырваться. На улице много людей. Из машины вышел мужчина с пакетами, посмотрел на происходящее, развернулся и ушел. Навстречу – еще несколько прохожих, но они тоже не вмешались. Ни один из них так и не позвонил полицейским. Как и многочисленные соседи извращенцев. А ведь девочка продолжала кричать в общежитии, и ее еще можно было спасти. Цена этого безразличия окружающих оказалась слишком высокой – жизнь ребенка.

На кадрах оперативного видео – обыски в комнате общежития, где двое извращенцев издевались над пятилетней Вероникой. Кругом грязь и бардак: разбросанные вещи, посуда, продукты, в центре старый продавленный диван. И лужа крови.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, в ходе которых будут тщательно установлены все обстоятельства совершенного преступления. Следствием уже назначено более 20 экспертиз. В настоящее время в город Кострому прибыл следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ для оказания практической помощи следственно-оперативной группе", – проинформировала старший помощник руководителя СУ СК по Костромской области Ольга Вакурова.

Под личный контроль ход расследования взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин: "Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление".

44-летний Герасимов – педофил-рецидивист. В 2017-м он был осужден за распространение детской порнографии и интимную связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. За все это отсидел всего три с половиной года и вышел на свободу в минувшем марте. Герасимов находился под административным надзором, и обязан был в течение восьми лет каждый месяц отмечаться в полиции. И это он исправно делал. Кроме того, по месту жительства его регулярно посещали и участковый, и сотрудники уголовного розыска.

– За что были судимы?

– Статья 134.

– Сейчас за что задержаны?

– За убийство.

– За убийство кого?

– Девочки.

Депутаты Госдумы еще в минувшем декабре единогласно приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за насильственные преступления в отношении детей. После освобождения из колонии многие педофилы снова совершают преступления. Так произошло и в этот раз. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что документ могут принять уже в этом месяце.

"Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях: на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом", – убежден Володин.

О том, что эта мера крайне необходима, говорят уже давно и на разных уровнях.

"Каждый раз ты не находишь слов, чтобы описать это состояние, когда видишь преступление подобного рода. Поэтому сейчас надо включить все ресурсы, законодательство", – подчеркнула заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"За последние восемь лет количество таких преступлений выросло на 79%, об этом говорят данные официальной статистики. Это очень тревожная тенденция. Безусловно, институт уполномоченного по правам ребенка выступает за усиление закона, связанного с наказанием за подобные преступления", – заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Подозреваемые в убийстве девочки из Костромы снимали комнату в общежитии, в каких-то 100 метрах от места пропажи ребенка. Старшая по дому призналась: мужчины заехали сюда всего месяц назад. Оба молчаливые, работали грузчиками, представлялись всегда отцом и сыном. В тот роковой день соседи по общежитию наверняка видели девочку в окружении странных мужчин и уж точно слышали ее крики, но никто не вмешался.

Подобные истории с похищением детей, увы, стали происходить все чаще. И некоторые преступления как раз удалось предотвратить из-за внимания окружающих. Так, минувшей осенью в Солнечногорске неизвестный мужчина схватил девочку, но преступника спугнула соседка, которая пришла на помощь ребенку. Во Владивостоке в эти выходные четверо мужчин пытались похитить шестилетнего мальчика. Малышу повезло – на его крики отреагировал проходивший мимо молодой мужчина.

Пятилетней Веронике из Костромы очевидцы шанса на жизнь не дали, став, получается, молчаливыми соучастниками расправы. Но на похоронах ребенка, кажется, собрался весь город. Сотни игрушек, цветы, свечи. И много слез. Арестованные предполагаемые убийцы между тем перекладывают ответственность друг на друга.