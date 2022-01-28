Несовершеннолетних детей долго насиловали мать, отец и его друг

Белгородские следователи выясняют обстоятельства чудовищного преступления: отец с матерью долгое время насиловали собственных несовершеннолетних детей. С подростками работает психолог. Родители-изуверы арестованы. Им может грозить пожизненный срок.

Жители небольшого поселка Чернянка в Белгородской области потрясены. Оказалось, что в неприметном доме творились страшные вещи. Глава семейства Андрей Гласнов сообщил в полицию о том, что знакомый изнасиловал его 13-летнюю дочь.

Правоохранители начали проверку, и тут вскрылись чудовищные факты. Оказалось, что девочку насиловал не только приятель отца, но и сам родитель. Следователи немедленно возбудили уголовное дело и собрали все необходимые доказательства. На кадрах оперативной съемки мужчина спокойным тоном рассказывает жуткие детали семейной жизни. Насилию подвергался и 10-летний сын.

В это сложно поверить, но преступления происходили на глазах матери детей. Она не только молчала, но и сама развращала сына и дочь.

Сейчас школьники находятся в реабилитационном центре, их родители-изуверы – под арестом.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Белгородской области Елена Козырева.

Пострадавшие дети теперь вряд ли увидятся с так называемыми "папой" и "мамой", которые зверским образом лишили их детства. Мерзавцы, осужденные за насилие над детьми, навсегда могут остаться в колонии.

Депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении наказания для насильников. Тот случай, когда безопасность детей не вызвала споров. Педофилам-рецидивистам будет грозить пожизненный срок.

За решетку до конца своих дней рискуют отправиться извращенцы, которые после отбывания наказания вновь совершают зверства. Такая же мера – за преступление с несколькими потерпевшими.

В Следственном комитете новый закон назвали своевременным и логичным.

"Ежегодно за изнасилования и насильственные действия сексуального характера выносится порядка 50 приговоров в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности ребенка или подростка", – проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сентябре прошлого года страну шокировало преступление в Кемеровской области. Изувер надругался над двумя десятилетними девочками и убил их. Выяснилось, что незадолго до этого он освободился из колонии, какое-то время стоял на учете, а затем нарушил правила, переехал в другой город и вновь открыл охоту на детей.

Другое чудовищное преступление произошло уже в этом году в Костроме. Двое педофилов средь бела дня украли пятилетнюю девочку и расправились с ней в своем логове. Один из обвиняемых – педофил-рецидивист. Он уже отбывал наказание за насильственные действия над детьми. И, как видно, не встал на путь исправления. Душегуба явно не пугал очередной срок.

"97% педофилов, которые оказались в тюрьме, выйдя на свободу, снова принимаются за старое. Этим нелюдям не место в обществе, и особенно им нечего делать рядом с нашими детьми", – убеждена председатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

Некоторые эксперты уверены, что для таких нелюдей мало пожизненного срока.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже предложил альтернативу: "Сейчас мы принимаем закон о пожизненном наказании. Понятно, есть те, кто говорит: кормить их будем. Да это так. Но мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, северные территории. Это будет намного тяжелее".

Депутаты обсуждают и введение новых отягчающих обстоятельств: если насилие над детьми совершили их родственники, опекуны или воспитатели. Еще одна инициатива – установить ответственность, в том числе уголовную, за поддержку педофилии.

"А не пора ли вообще создать публичный сайт, где бы поименно, с фотографиями, с указаниями адресов были бы названы все педофилы? Все эти мерзавцы, все эти сволочи", – предлагает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Открытый реестр педофилов, есть, например, в Польше. Он размещен на сайте Минюста. Там опубликованы адреса, фотографии и персональные данные людей, вина которых была доказана следствием. В 2010 году Польша, стала первой страной в Европе, где педофилов стали подвергать принудительной химической кастрации по решению суда.

Российские депутаты сейчас активно изучают опыт зарубежных коллег. Анна Кузнецова в прошлом детский омбудсмен, сейчас зампредседателя Государственной думы. Она – один из инициаторов нового законопроекта о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

"Это пожизненный административный надзор, это ограничение доступа или отключение доступа в интернет, это отслеживание местоположения человека с использованием специальных технических решений. Есть предложения, которые совершенно просты и не затратны, можно сделать буквально завтра: это, например, штамп в паспорте", – отмечает заместитель председателя Госдумы, руководитель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Речь о практике, распространенной в США. Там несколько лет назад в паспорта педофилов начали ставить "позорные метки", чтобы люди знали о темном прошлом владельца документа. О появлении нового соседа с криминальной биографией сразу сообщают всем жителям района.

Пока не известно, появится ли подобная практика в России. Эксперты уверены, что введение пожизненного срока для педофилов – первый шаг к большим изменениям, которые должны защитить наших детей от насилия.

В отношении родителей-душегубов из Белгородской области следователи возбудили три уголовных дела. И, возможно, судить их будут уже по новому закону.