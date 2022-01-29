Избил лежачего ногами: скандал с безжалостным депутатом

Скандальная история в Омской области. Там председателя районного совета депутатов заподозрили в избиении. Жесткие кадры: казалось бы, уважаемый человек ногами пинает мужчину, лежащего на земле.

Удивительно, но причиной конфликта стало простое замечание! И это – далеко не первый криминальный эпизод в жизни народного избранника. Кто же наделил высоким статусом мелкого воришку и пьяного дебошира? И почему люди боятся своего слугу народа?

История о том, как главный местный депутат зажег на "огоньке" – самая обсуждаемая новость для жителей поселка Иртышского, что в 10-ти километрах от Омска. Кадры облетели весь Интернет, теперь их изучают следователи.

На видео – мужчина в красной кофте, тот самый председатель Иртышского совета депутатов Кирилл Малюга, безжалостно избивает ногами человека, лежащего на земле.

Тот, похоже, уже не в силах сопротивляться и вот-вот потеряет сознание. Но народный избранник, кажется, только входит в раж и на весь поселок провозглашает совсем не предвыборную речь.

Избиение произошло после праздничного поселкового "огонька" у местного популярного бара. Корреспонденты программы отправились туда, чтобы узнать у сотрудников, как все было на самом деле.

Внутри – всего несколько столиков, небольшой выбор напитков и постоянные клиенты. Хозяйка бара Евгения уверяет, что подобный конфликт впервые произошел у дверей ее заведения.

Все происходящее зафиксировала камера наблюдения. Каждое действие депутата Малюги – с нескольких ракурсов: как он бросается на оппонента, и как его товарищ отгоняет людей, которые пытались разнять драку и усмирить агрессивного народного избранника.

Журналисты разыскали человека, на которого обрушились удары депутатских рук и ног. Это житель поселка Иван Кузнецов. Он просит не показывать его лицо – мужчина уже больше двух недель находится на лечении.

Съемочной группе программы "Вести. Дежурная часть" он рассказал, что конфликт завязался на празднике в местном доме культуры. Иван якобы сделал замечание депутату, через пару часов ссора продолжилась в том самом баре.

Иван Кузнецов пояснил, что сам попросил одну из девушек снять видео, если вдруг будет драка.

"Потому что я понимаю его статус. Сделал это, чтобы себя обезопасить. При такой должности для человека в принципе это недопустимо, я считаю", – говорит пострадавший.

Кирилл Малюга занимает свою должность с 2020 года. Но многие в поселке до сих пор удивляются, как человеку с таким темным прошлым удалось занять столь высокое кресло. Неужели есть какой-то тайный покровитель?

За спиной народного избранника – две судимости. Одна – за кражу, вторая – за нападение на полицейского. Он пытался задержать Малюгу за пьянство в общественном месте, но тот пустил в ход кулаки и получил за это условный срок.

Судя по всему, статус депутата и сейчас не особо ограничивает Малюгу в развлечениях. Например, есть кадры, как человек, очень похожий на него (и все на том же поселковом "огоньке"), изумляет электорат откровенными танцами на табуретах.

Несмотря на такую публичность, отыскать Кирилла Малюгу в небольшом поселке оказалось непросто. Корреспонденты не застали его ни на работе, ни дома – в добротном и просторном особнячке.

Дом Кирилла Малюги заметно отличается от других, стоящих на этой улице зданий. Он достаточно большой: внутри гараж, отделан красивым кирпичом, черепичная крыша. Но в глаза сразу бросаются две особенности.

Во-первых, построен он, скорее всего, недавно. Стоят только столбики от забора – самого ограждения нет. Кроме того, все окна в здании – зеркальные, тонированные. Даже при большом желании разглядеть, что происходит внутри, у прохожих едва ли получится.

Кирилла Малюгу все-таки удалось встретить – возле регионального управления Следственного комитета России. Он был явно удивлен визиту съемочной группы и тут же забыл о пламенных депутатских речах. Общаться с журналистами он отказался, ни на один вопрос о причинах произошедшего не ответил.

Кирилл Малюга путался в коридорах в поисках выхода, но корреспонденты не теряли надежды услышать версию депутата.

В компании с неразговорчивым слугой народа они прошли без малого километр, и Малюга лишь однажды прервал тишину, отвечая на телефонный звонок.

Импровизированная прогулка по морозным омским переулкам продолжалась около десяти минут. Депутат, похоже, упивался своей новой ролью телезвезды. В какой-то момент на узкой дорожке он даже показал жестом, мол, проходи.

На попытки вновь разговорить его, депутат ответил лишь коротко: отказ объяснять журналистам свою позицию связан с опасением, что журналисты потом "переиначат" все так, как им надо.

Пока за депутата говорит скандальное видео и следователи. Они тоже внимательно посмотрели кадры избиения и начали проверку.

"В настоящее время органами следствия назначена судебно-медицинская экспертиза, по медицинской документации, изъятой в медучреждениях Омска и Омской области, в которые обращался потерпевший", – говорит следователь Михаил Боссерт.

По словам замруководителя Омского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области, по результатам проведенной экспертизы будет дана квалификация вреда здоровью потерпевшего, что позволит органам следствия сделать вывод о квалификации содеянного Малюгой.

Не исключено, что скоро в послужном списке Малюги появится новое уголовное дело и с теплым депутатским креслом придется распрощаться. А ведь в районной повестке важный вопрос – принятие бюджета.

Однако главному народному избраннику, судя по всему, не до народных проблем. Со своими бы разобраться!

Глава Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области Игорь Барабанов не скрывает эмоций – он очень раздосадован скандальной историей.

"Он вообще человек такой, из тех, что не сидят на месте. Конечно, пренеприятное событие, если верить всем этим съемкам. Наше хорошее поселение "прославилось" на всю Россию. Это для нас, конечно, плохо. Но случилось то, что случилось, и я думаю, что соответствующие органы разберутся в сложившейся ситуации", – говорит Игорь Барабанов.

Теперь местные законотворцы планируют обсудить еще одну важную тему – освобождение Кирилла Малюги от должности председателя Совета депутатов. Жители поселка для себя этот вопрос, похоже, давно решили: называют его "пустым местом" и признаются, что не знают, чем он занимается и как "пролез" в депутаты.

Местные жители неохотно говорят на камеру о настоящем и прошлом депутата Малюги. Неужели побаиваются, что он может вновь распустить руки?

Впрочем, у людей и так немало проблем. Одни безуспешно ждут подключения к центральному водоснабжению, другие – строительства тротуара вдоль дороги, ведущей к детской музыкальной школе.

Остается только надеяться, что пока еще у главного поселкового депутата руки дойдут не только до драк и дебоша.