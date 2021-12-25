Неуловимый полковник: начальник ГИБДД попал под статью

В теплом кресле главного дорожного полицейского пока остается начальник Орловской ГИБДД. Следователи полагают, что Александр Коршунов несколько лет числился доцентом на кафедре местного юридического вуза, но якобы постоянно прогуливал занятия. Неужели эта курьезная история и стала поводом для громкого дела?

Начальник ГИБДД Орловской области в сопровождении адвоката в роскошной белой шубе и с красной сумочкой на плече выходит с допроса. Общение со следователями растянулось на несколько часов.

- Действительно ли это так – все обвинения, которые в прессе звучат?

- Я хочу одно сказать – я в этой жизни никогда не нарушал закон. А по данной ситуации, я думаю, правоохранительные органы разберутся.

Правоохранительным органам придется разобраться в странном вопросе. По версии следствия, полковник и несколько его коллег прогуливали занятия в ведомственном институте. И ладно были бы студентами – но ведь они числились преподавателями!

"Ввели руководство данного вуза в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с установленным расписанием, получая при этом денежное довольствие", – сообщил и. о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

В городе многие отзываются об Александре Коршунове как о настоящем "шерифе", который за 13 лет службы почти остановил хаос на орловских дорогах. И вот – попал под уголовную статью, как школьник, за прогулы.

Орловский юридический институт МВД имени Лукьянова. Здесь от комментариев категорически отказываются, но вот любопытный момент: согласно данным следствия, Коршунов несколько лет вводил в заблуждение руководство вуза, то есть, не проводил все виды занятий. Но ведь каждая неявка лектора на пару – это целое событие, которое в теории грозит увольнением.

Судя по всему, в вузе не было претензий к настоящему полковнику и ненастоящему преподавателю. Сотрудники института, услышав грозную фамилию "Коршунов", почему-то пугались.

- А здесь Коршунов не преподает?

- Ой, ой, ой, ой!

- Нет, нет, нет, нет.

А вот студенты доцента Коршунова не боятся – они, похоже, даже не знают, кто это. Может, просто не успели познакомиться, ведь явно прилетели издалека.

- Вы учитесь здесь?

- Да.

- Скажите, начальник ГИБДД Коршунов у вас преподавал?

- Нет, не знаю.

- Скажите, а глава ГИБДД Коршунов у вас преподавал что-нибудь?

- Мой год – нет.

- Он вообще преподавал, появлялся здесь?

- Когда я обучалась, у меня не преподавал.

- И так вы его не видели?

- Нет.

Неуловимого полковника давно не видели и на работе. Парковка инспекции заставлена солидными машинами с красивыми номерами. А на отшибе – скучают новые патрульные авто, покрытые снегом.

Несколько месяцев назад орловская ГИБДД получила в пользование новые служебные машины. Теперь они тонут в сугробах.

Дежурный разводит руками: Коршунов стремительно улетел в отпуск, но обещал вернуться.

- Не подскажете, Александр Юрьевич Коршунов работает сейчас, его можно найти? В отпуске?

- Лучше в пресс-службу УВД.

"Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке", – сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области Карина Тхаржевская.

Крепкий хозяйственник Коршунов во время следствия и внутренней проверки, по всей видимости, коротает время в своем доме на берегу реки. Элитный поселок недалеко от города Орла. Вот коттедж – по данным "Дежурной части", Александра Коршунова. Высокий кованый забор, добротный дом. Но самое главное – вид из окна. Река ока – как на ладони.

Полковник уделил особое внимание охране дома – видеосвязь, камеры наблюдения. Во дворе большая стеклянная постройка с панорамными окнами. То ли спортзал, то ли бассейн – одним следователям известно. На днях они приходили сюда с обыском.

А это, судя по всему, одна из машин которая принадлежит семье Коршуновых. На панели очень любопытный аксессуар – антирадар. То есть, главный гаишник области, по сути, боялся ловушек, которые сам же и расставил.

Говорят, несколько лет назад Коршунов едва не угодил в одну из них. Местные журналисты нашли связь семьи полковника с сетью автошкол, которые, по данным СМИ, быстро вытеснили конкурентов с рынка.

Мы отправились в небольшой город Мценск, что в 50 километрах от Орла. По слухам, там был острый конфликт с новой сетью автошкол. Вот что на условиях анонимности рассказал один из сотрудников учебного заведениях.

- 15-й-16-й – "прессовали" конкретно. Приезжали из прокуратуры: нам надо проверить деятельность вашей организации, привезите это, привезите то.

Сотрудник автошколы признается: после жалоб и проверок выпускники стали массово проваливать экзамены в ГИБДД. А в новом учебном заведении все сдавали на отлично. Слухи быстро разнеслись по городу, кандидаты в водители сбежали к конкурентам. Их представитель якобы даже звонил с угрозами.

"Он мне позвонил и сказал: ты мне не пошел навстречу, жди неприятностей, будем включать административный ресурс. Вот они и включили все, что могли", – говорит инструктор автошколы.

Мы отправились в ту самую новую автошколу. Там конфликт не отрицают, но не видят в нем своей вины.

"Конфликт, скажем так, больше, наверное, от него был, не знаю. То есть, понимаете, один человек был всегда здесь. И потом заходит какая-то новая школа, и зашла она громко", – говорит менеджер автошколы.

Так и осталось неизвестным, что в действительности не поделили предприниматели – теплое место на рынке или чье-то высокое покровительство. Официально к полковнику Коршунову нет вопросов по поводу обучения в автошколах. Глава ГИБДД не раз заявлял о своей беспристрастности.

- Никаких административных ресурсов, никаких давлений не будет!

Другое дело – учеба в юридическом институте МВД. Как выяснили следователи, доцент Коршунов должен был читать лекции на кафедре организации деятельности ГИБДД. То есть, готовить будущих инспекторов.

Любопытный факт: в уходящем году аварий на орловских дорогах стало меньше. Но причастен ли к заслугам своих выпускников доцент Коршунов, сейчас выясняют следователи.