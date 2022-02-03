В России будут другие климатические нормы

В середине этого года будут приняты обновленные климатические температурные нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что такой переход планировался с начала года, но в связи с техническими сложностями для разных ведомств это получится сделать только к лету.

Вильфанд подтвердил, что климат меняется, и, например, в Москве это приводит к тому, что сокращается период, когда автомобилистам необходимо использовать зимнюю резину. Зимы в столичном регионе становятся теплее.

Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Ныне действующие соответствуют статистическим данным за 1961-1990 годы, пишет РИА Новости.